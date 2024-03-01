صدمة مرعبة .. لاعب النصر يتعرض لـ"حادث مروري"

رعب بين جماهير النصر بسبب لاعب الفريق..

SHAHID

يبدو أن نادي النصر وجماهيره، لا يتلقون سوى الأخبار "الحزينة" في الفترة الحالية؛ فبعد إيقاف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والتعادل مع الحزم؛ تعرض أحد لاعبي الفريق لـ"حادث مروري".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر تعادل (4-4) مع الحزم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ في مباراة شهدت غياب رونالدو، الذي تم إيقافه لمدة لقاء واحد فقط، على خلفية حركاته المشينة، في الديربي أمام نادي الشباب.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، تعرض محمد العتيبي، حارس مرمى نادي النصر، لـ"حادث مروري" مساء يوم الجمعة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العنزي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "عـاجل.. حارس درجة الشباب والصاعد حديثا للفريق الأول بنادي النصر محمد العتيبي، يتعرض لحادث مروري".

ولم يكشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، أي تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للاعب بعد الحادث؛ مكتفيًا بالقول: "بإذن الله بسيطة".

جدير بالذكر أن النصر، يُعاني من أزمة حراسة مرمى حاليًا؛ بعد إيقاف نواف العقيدي، وإصابة الثنائي راغد النجار ووليد عبدالله، وعدم جاهزية الكولومبي دافيد أوسبينا، بنسبة 100%.

SHAHID