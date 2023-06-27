بعد صدمة محمد صلاح .. الهلال يتحرك لضم نجم روما بـ"الشرط الجزائي"

الهلال يتحرك لإنقاذ الميركاتو بعد قرار محمد صلاح

لا يزال نادي الهلال، يبحث عن نجم عالمي كبير؛ يعوضه عن الفشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميسي رفض عرضًا سعوديًا تاريخيًا؛ للانضمام إلى الهلال، مقابل 400 إلى 500 مليون يورو سنويًا، مفضلًا الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، يفكر الزعيم الهلالي جديًا، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي روما الإيطالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن ديبالا، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع روما؛ يسمح له بالرحيل في الصيف الحالي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني "48 مليون ريال سعودي تقريبًا".

وشددت على أن هذا المبلغ بسيط للغاية، بالمقارنة مع الأموال التي تدفعها المملكة العربية السعودية حاليًا؛ لاستقدام أفضل النجوم العالميين، إلى دوري روشن للمحترفين.

وإلى جانب نادي الهلال.. أكدت الصحيفة، على أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 29 سنة، يحظى باهتمامٍ كبير، من عدد آخر من الأندية السعودية.

باولو ديبالا انضم إلى روما في صيف 2022، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وفي عقد حتى 30 يونيو 2025؛ حيث سجل 18 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن تحرك الهلال لضم ديبالا؛ يبدو أنه جاء بعد رفض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الانتقال إلى الدوري السعودي؛ حيث قيل إنه البديل الأول لصفقة ليونيل ميسي.