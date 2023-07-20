صدمة .. مبابي قد يقتل أحلام برشلونة في "صفقة الموسم"

النادي الكتالوني يحلم بصفقة تبادلية تجلب نجم مانشستر سيتي لصفوفه

يظل برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هو الصفقة التي يحلم بها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لكن كيليان مبابي قد يُنهي هذا الحلم.

صاحب الـ28 سنة مرتبط بعقد مع سيتي حتى يونيو 2025، لكنه يريد ارتداء قميص برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو الأمر الذي يحتاج لتحقيق بعض الشروط.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن طموح برشلونة في استغلال رحيل رياض محرز عن مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودي، ورغبة النادي الإنجليزي في ضم رافينيا جناح النادي الكتالوني.

وهو ما يطرح فكرة القيام بصفقة تبادلية تنقل البرازيلي إلى ملعب الاتحاد، مع انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة في الاتجاه الآخر.

ولكن اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب البرتغالي قد يقف كعائق أمام أي صفقة تبادلية محتملة، حيث طلب لويس إنريكي المدرب الجديد للفريق الفرنسي التعاقد مع سيلفا لتدعيم فريقه.

ولو قام باريس بالتخلي عن كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، سيكون لديه السيولة المالية الكافية للتعاقد مع سيلفا وهو الأمر الذي سيصعب على برشلونة التغلب عليه بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

يذكر أن سيلفا كان أحد أهم الأعمدة الرئيسية في فوز مانشستر سيتي بالثلاثية الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 في 55 مباراة بكل البطولات.