بعد صدمة مبابي .. الهلال يعوض جماهيره ويحصل على توقيع الصفقة الرابعة

صفقة جديدة تنضم إلى نادي الهلال في الصيف الحالي

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حسم مسؤولو نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، الصفقة الصيفية الرابعة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال أعلن التعاقد مع 3 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، المقرب من البيت الهلالي؛ حسم الزعيم رسميًا، صفقة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

وكشف القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن توقيع مالكوم، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة 3 مواسم، مع أفضلية التجديد لعام رابع.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه من المتوقع أن يعلن نادي الهلال، عن صفقة الجناح البرازيلي، مساء يوم الغد الأربعاء، الموافق 26 من شهر يوليو 2023.

مالكوم البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف كورينثيانز البرازيلي، قبل الانتقال إلى أوروبا، من بوابة بوردو الفرنسي في يناير 2016.

وفي صيف 2018.. نجح برشلونة الإسباني، في خطف مالكوم دي أوليفيرا، قبل روما الإيطالي؛ ولكنه قرر بيعه بعد عام واحد فقط، إلى زينيت الروسي، مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين "متغيرات".

جدير بالذكر أن خبر توقيع مالكوم للهلال؛ يأتي بعد ساعات قليلة، من رفض النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، عرض السعودية التاريخي؛ للانتقال إلى الزعيم، في الصيف الحالي.

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