صدمة للويس كاسترو .. نجم النصر يثير القلق بموقفه قبل لقاء الفيحاء

نجم جديد قد يلحق بقائمة غيابات النصر أمام الفيحاء بعد بروزوفيتش وعبد الله الخيبري..

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أقل من أربع ساعات متبقية على مواجهة النصر أمام الفيحاء، والبرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، يضرب كفًا على كف لِما أصاب فريقه.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الفيحاء، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الإسباني إيميريك لابورت؛ مدافع النصر، تعرض لإصابة بسيطة خلال مران الأمس، لكنها جعلت موقفه من المشاركة في لقاء الليلة محل شك.

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وأوضحت الصحيفة أن موقف اللاعب سيتحدد قبل المباراة، لكن تحسبًا لغيابه وضع كاسترو، المدافع المحلي عبد الله مادو كبديلًا له.

غياب لابورت إذا حدث فسيمثل ثغرة كبرى في دفاع النصر، في ظل معاناة الفريق بالفعل دفاعيًًا مع تراجع مستوى المدافع المحلي عبد الإله العمري، الذي يعتمد عليه كاسترو بشكل أساسي، ومع ابتعاد مادو عن المباريات منذ فترة للجلوس احتياطيًا، محتمل أن تزيد المعاناة.

أما المؤكد غيابهم عن اللقاء فهما لاعب الوسط المحلي عبد الله الخيبري، لتراكم البطاقات، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لعدم اكتمال جاهزيته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يذكر أن النصر يدخل اللقاء محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراة هذه الجولة بالفعل أمس الجمعة، بينما يحل الفيحاء في المركز الثامن بـ14 نقطة.

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