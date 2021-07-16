صدمة لمانشستر سيتي وتشيلسي: "كين ليس للبيع"

نونو سانتو مدرب توتنهام الجديد يؤكد استمرار هاري كين مع الفريق خلال الموسم المقبل.

تعد رغبة هاري كين في الرحيل عن صفوف نادي توتنهام الإنجليزي هي الحدث الأبرز في كرة القدم الإنجليزية خلال الصيف الحالي.

هاري كين عبر عن رغبته في تغيير الأجواء في نهاية الموسم الماضي، حيث يأمل قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا أن يزين مسيرته المميزة تهديفيًا بألقاب لم يظفر بها حتى الآن في نادي العاصمة الإنجليزية.

ما هي الأندية المهتمة بضم هاري كين؟

رغبة هاري كين في الرحيل عن توتنهام جذبت عددًا من الأندية، أبرزها بالطبع مانشستر سيتي الذي يسعى بكل قوة لضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل سيرخيو أجويرو إلى صفوف برشلونة.

كما أبدى نادي تشيلسي اهتمامًا بالغًا بضم هاري كين، لكن إدارة "البلوز" لم تتحرك حتى الآن وتقدم أي عرض لنظيرتها في توتنهام للتعاقد مع اللاعب.

نونو سانتو يرفض رحيل هاري كين

ومن جانبه، خرج البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام ليؤكد بقاء هاري كين مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي أول مؤتمر صحفي يعقده نونو سانتو كمدرب لـ"السبيرز"، أكد المدرب أنه "ليست هناك حاجة" لمناقشة التكهنات حول مستقبل هاري كين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نونو سانتو يخطط لإجراء محادثات مع كين عندما يعود إلى تدريبات توتنهام استعدادًا للموسم الجديد، لكنه يصر أن اللاعب ليس للبيع، وأنه سيعتمد عليه خلال الموسم المقبل.

ماذا قال نونو سانتو عن هاري كين؟

قال البرتغالي في أول مؤتمر صحفي يعقده كمدرب لتوتنهام: "هاري كين هو لاعبنا، نقطة".

وأضاف: "ليست هناك حاجة للحديث عن أي شيء آخر، حان الوقت الآن ليستعيد طاقته، عندما يأتي مرة أخرى سيكون لدينا وقت لإجراء محادثة جيدة".

وتابع نونو سانتو: "الآن يجب أن يستعد لما هو قادم، وأنا أتطلع لانضمامه إلى المجموعة".

وأكمل: "أنا متحمس للعمل مع جميع اللاعبين، من الجيد العمل مع بعض أفضل اللاعبين وهاري واحد منهم".

وأردف البرتغالي: "هاري كين واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هذا يقول كل شيء، ولا يوجد لدي أدنى شك في ذلك".

واختتم نونو سانتو تصريحاته بقوله: "ليس لدي أي شكوك، ما أتمناه هو أن يتعافى هاري جيدًا، وعندما يصل سيشعر أن كل واحد منا يجب أن يلتزم بأن يصبح أفضل، نحن طموحون للغاية، ونريد أن نقوم بعمل جيد ونعتمد على كين".

ويدرك نونو سانتو والإيطالي فابيو باراتيشي المدير الرياضي الجديد لنادي توتنهام ضرورة الإبقاء على كين في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأول في توتنهام، سجل هاري كين 221 هدفًا في 336 مباراة في جميع المسابقات، ويمتد عقده الحالي مع "السبيرز" حتى صيف 2024.

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