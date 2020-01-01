صدمة ليفربول.. فيروس كورونا يهدد بتوقف البريميرليج

فيروس كورونا قد يؤدي إلى تعطيل الأحداث الرياضية لشهرين.. فماذا عن تتويج ليفربول المنتظر؟

كشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن هناك أزمة يحملها فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في أكثر من دولة حول العالم قد تهدد تتويج ليفربول المنتظر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العديد من الدول الأوروبية قد بدأت تأخذ حذرها من الفيروس من خلال إجراءات استثنائية مست الأحداث الرياضية سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو اللعب بدون حضور جماهيري.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة تيليجراف أنه لا يوجد أي ضمان لتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم إيقاف الموسم قبل نهايته وعدم استكمال باقي الجولات.

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وهناك احتمال بأن يتم إيقاف الموسم لشهرين من أجل محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خوفًا من أن يضرب إنجلترا كما فعل في إيطاليا.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول هذه القضية في مؤتمره الصحفي: "لا نفكر في أي شيء حول ما سيجري في الموسم الإنجليزي بسبب الفيروس، نحن نعتمد على ما يقوله القسم الطبي"

واسترسل: "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، إنها مشكلة مجتمع وليست مشكلة كرة قدم، ويجب أن نكون جميعًا على استعداد لمواجهة مثل هذه الأشياء بناء على التقارير الطبية"

وحسب تقرير تيليجراف فإنه لا يوجد أي قانون يحكم في مسألة أين سيذهب القب في النهاية في حال لم يتم استكمال الموسم، وأيضًا لا يقين حول مصير الأندية التي تنافس على الهبوط.

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يذكر أن ليفربول قد حقق 26 انتصارًا وتعادلًا وحيدًا في الـ 27 مباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في سجل تاريخي.