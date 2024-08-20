صدمة للنصر.. هذا النادي الأوروبي العملاق يدخل على خط مفاوضات جوندوجان!

هل يرحل الألماني حقًا؟

مع وصول الألماني هانز فليك إلى برشلونة الصيف الجاري، لم يكن أي من مشجعي النادي الكتالوني يتوقع أن يكون مستقبل إلكاي جوندوجان على وجه التحديد محل أي شك!.

ذلك لأن فليك يحمل تقديرًا كبيرًا لمواطنه الذي دربه في منتخب ألمانيا، ولأن جوندوجان أحد أهم لاعبي برشلونة في الموسم الماضي.

لكن بدا بوضوح أن جوندوجان يفكر مرتين في البقاء أو الرحيل، وسط انتداب داني أولمو ووجود العديد من اللاعبين الشباب في خط وسط النادي الكتالوني بما يؤكد أنه قد لا يحصل على نفس عدد الدقائق التي منحها إياه تشافي هيرنانديز الموسم المنصرم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط الحديث عن إمكانية الرحيل إلى النصر السعودي، دخل مانشستر سيتي على خط التفاوض بشأن جوندوجان وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

النادي الإنجليزي يدرك احتياج برشلونة لبيع جوندوجان للتخلص من راتبه، ولذلك قد يكون الوصول إليه إذا ما نجح في فسخ عقده مع برشلونة بحيث لا تكلف الصفقة خزائن مانشستر سيتي، بات أمرًا مطروحًا على الطاولة.

ورغم أن أولوية مانشستر سيتي في سوق الانتقالات هي جلب بديل لرودري، وتعويض رحيل خوليان ألفاريز، إلا أن جوندوجان البالغ من العمر 33 عامًا يظل استثناء إذا أراد الرحيل عن برشلونة حقا، شريطة أن تكون صفقة مجانية.