صدمة لزيدان بشأن موقف بنزيما من المشاركة أمام إنتر

بنزيما لن يشارك أمام إنتر

يبدو أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان سيتلقى صدمة في مباراة حاسمة أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا بغياب كريم بنزيما عن المواجهة بسبب الإصابة التي لم يتعافَ منها بعد.

عاد المهاجم الفرنسي للعمل بشكل فردي، حيث جمع بين التدرب في صالة الألعاب الرياضية وكذلك قام بالركض على العشب مع عمل خفيف بالكرة ولكن فرديًا أيضًا.

ولكن قبل 48 ساعة فقط من المباراة لم ينضم كريم بنزيما إلى التدريبات الجماعية بعد وهو ما يقلل من حظوظه في المشاركة أمام إنتر مساء بعد غدٍ الأربعاء.

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كل شيء يشير إلى أن ريال مدريد سيتعين عليه مواجهة مباراته الحاسمة أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، يوم الأربعاء بدون لاعبه رقم 9.

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ما لم تسمح له معجزة بممارسة التدريبات الجماعية كاملة غدًا ودون وجود أي مشاكل مع بقية زملائه، فلن يدخل إلى قائمة الفريق ولن يسافر إلى ميلانو.

وفي الوقت ذاته ينتظر ريال مدريد نتائج فحص الـ PCR لكي يقف على إمكانية مشاركة متوسط ميدانه كارلوس كاسيميرو وكذلك مدافعه ميليتاو في المباراة.

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يذكر أن ريال مدريد يحتاج إلى الفوز على إنتر في لقاء الإياب لكي يضع قدمًا في الدور ثمن النهائي بعد البداية المتعثرة في أول مباراتين والتي تم تصحيح مسارها نسبيًا في مواجهة النيراتزوري بمدريد.