صدمة لريال مدريد.. منافس قوي يظهر للتعاقد مع مبابي

هل يتعرقل وصوله إلى الملكي؟

تداولت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي سيدخل بكل قوة في سباق التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الصيف المقبل، بناء على تعليمات واضحة من مالك النادي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل، ويبرز اسم ريال مدريد دومًا كالوجهة الأقرب للدولي الفرنسي.

لكن ما ذكره الصحفي دونكان كاستيلز من صحيفة تايمز البريطانية يمكن أن يُقلق ريال مدريد كثيرًا، عندما أكد على أن السيتي سيتحرك سريعًا من أجل مبابي، وسيوفر له كل الإمكانات المادية الممكنة لقدومه إلى ملعب الإمارات.

ومن المنطقي اهتمام السيتي بالتعاقد مع مبابي بعد فشل التعاقد مع هاري كين هذا الصيف من توتنهام ووجود حاجة ملحة إلى التعاقد مع لاعب هداف لخلافة سيرخيو أجويرو الذي انتقل إلى برشلونة.

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الآن بات على ريال مدريد التعامل مع خطر محدق جديد يمثله مانشستر سيتي، بجانب الخطر الآخر بإمكانية إقناع باريس مبابي بالبقاء في ظل العرض التاريخي المُقدم للاعب والذي قيل أنه وصل إلى 36 مليون يورو سنويًا.

من ضمن ما قد يغري مبابي للانضمام إلى مانشستر سيتي هو وجود بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للنادي الإنجليزي، كما أكد اللاعب مسبقًا رغبته في اللعب بالبريميرليج بيوم من الأيام.

على أي حال، مبابي البالغ من العمر 22 عامًا يخوض موسمه بصورة جيدة مع باريس سان جيرمان، ففي أول 8 لقاءات على مختلف الأصعدة نجح بتسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية في وقت سابق ربطت مانشستر سيتي بالتعاقد مع إرلينج هالاند أيضًا، وإن كان عملية النرويجي ستكون مكلفة للغاية بسبب وكيله مينو رايولا وقيمة الشرط الجزائي مع دورتموند البالغة 100 مليون يورو.