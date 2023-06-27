صدمة لريال مدريد .. منافس جديد يقتحم سباق التعاقد مع مبابي!

النادي الإسباني في ورطة

الجدل مستمر حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ويبدو أن الأمر لا ينحصر فقط بين باريس سان جيرمان وريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مبابي يمكنه الرحيل بالمجان في صيف عام 2024، لذلك أخبره باريس بضرورة التوقيع على عقد جديد هذا الصيف أو الرحيل إلى أي فريق آخر لتفادي مغادرته لحديقة الأمراء بالمجان.

ريال مدريد هو الطرف الأكثر حرصًا على ضم مبابي بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، ولكن ماركو كيردمير الذي يعمل كوكيل للاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤمن أن ليفربول قد يضم الدولي الفرنسي.

وقال ماركو في تصريحات لراديو "ماركا":"ليفربول يتنافس مع ريال مدريد على ضم مبابي ويريد دفع ثروة طائلة من أجل الحصول على خدماته".

وأضاف:"الثروة قد تصل قيمتها إلى 300 مليون يورو، وأعتقد أننا سنسمع المزيد من الأخبار من إنجلترا أو ألمانيا الأسبوع القادم".

وفي نهاية حديثه كشف وكيل اللاعبين عبر مصادره الخاصة، عن وجود حالة غضب لدى إدارة باريس وملاك النادي تجاه مبابي بسبب تصرفاته الفترة الأخيرة.