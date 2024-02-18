صدمة لبرشلونة وليفربول.. دي زيربي يكشف عن "ناديه المفضل"

يحظى مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، باهتمام العديد من الأندية الكبرى، من أجل قيادتها في الموسم المقبل، وعلى رأسها ليفربول وبرشلونة.

وتحدث دي زيربي عن رغبته في المنافسة والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يومًا ما، لكنه شدد على أنه "ما زال ملتزمًا مع برايتون، ويرغب في صنع المزيد من التاريخ مع الفريق".

وقال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "نشعر أنه يمكننا كتابة جزء آخر من تاريخ برايتون، عندما أسمع أن الفرق الكبيرة مهتمة بي، فهذا شرف، أنا فخور، لكن تركيزي ينصب على عملي يومًا بعد يوم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أود في مسيرتي أن أتنافس للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن لا يوجد وقت يتعين عليك فيه الذهاب والمنافسة، أو الانتظار لبعض الوقت".

وختم: "ميلان بالنسبة لي ليس ناديًا عاديًا لأنني ولدت في ميلان، ولحياتي سأكون دائما ممتنا لميلان، أحب بلدي، أحب إيطاليا، أحب كرة القدم الإيطالية. من المؤكد أن أحد أهدافي هو العودة والعمل في بلدي، لكنني لا أعرف متى هو الوقت المناسب".