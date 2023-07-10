صدمة لباريس سان جيرمان وريال مدريد .. رئيس نابولي يكشف موقف فيكتور أوسيمين!

مستقبل أوسيمين إلى أين؟

أعرب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عن ثقته في بقاء فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالتعاقد معه.

رئيس نابولي تحدث للإعلام بشأن التكهنات حول رحيل المهاجم النيجيري وأعرب ثقته في بقاء هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي في نابولي، بالرغم من اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب.

وبالرغم من ثقته في بقاء أوسيمين الإ إنه ألمح أيضًا إلى قدرة النادي على جلب مواهب رفيعة المستوى في حال رحيله واستشهد دي لورينتيس بالتعاقدات السابقة مثل خفيتشا كفاراتسخيليا وأوسيمين نفسه كأمثلة على طموح نابولي في ضم لاعبين ذوي جودة عالية.

وقال دي لورينتيس لوسائل الإعلام الإيطالية: "سنرى فيكتور أوسيمين يرتدي قميصنا في الموسم المقبل، هذا مؤكد لكن إذا وصلت عروض تليق بمطالبنا، سننظر إلى خيارات أخرى ونجد مواهب أخرى على غرار ما فعلنا مع كفاراتسخيليا وأوسيمين".

أوسيمين ساهم في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بجانب خفيتشا كفاراتسخيليا، ويأمل نادي الجنوب الإيطايل بقاء النيجيري ليساعدهم في معركتهم المقبلة للدفاع عن لقبهم في الموسم المقبل.

ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كان مستقبل أوسيمين في نابولي أم أن اهتمام الأندية الأخرى سيتجسد في عرض ملموس، وإذا بقي أوسيمين، فإن نابولي سيستفيد من قدرته على تسجيل الأهداف في الموسم المقبل، ومع ذلك إذا رحل، سيتحول تركيز النادي نحو تأمين تعاقدات جديدة لتعزيز قوامه، يمكن لجماهير نابولي أن تتوقع مزيدًا من التطورات في سوق الانتقالات حيث يهدف النادي إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز فريقه استعدادًا للتحديات المقبلة.