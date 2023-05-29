صدمة كبيرة من ليونيل ميسي وبشرى لجماهير الهلال .. برشلونة ليس في الحسبان!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن ليونيل لا يثق في قدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به.
يأتي هذا بسبب تأخر موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الكتالوني المالية الخاصة بسوق الانتقالات الصيفي.
ويملك ميسي في الوقت الحالي عرضًا ماليًا كبيرًا للغاية من الهلال السعودي، وعدة أندية أخرى، ويسعى لحسم موقفه في أسرع وقت ممكن وهو أمر غير ممكن بالنسبة لبرشلونة.
جدير بالذكر أن برشلونة لم يقدم أي عرضًا رسميًا لميسي حتى الآن، وإن كان قد وصله فكرة عن الراتب الذي سيتقاضاه حال عاد من جديد.
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