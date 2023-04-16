صدمة قوية لنادي الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

هل ينجح الهلال في الخروج من تلك الصدمة؟

shahid

تلقى نادي الهلال صدمة قوية، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، قرر استبعاد علي البليهي مدافع الفريق، من قائمة مباراة النصر.

ويعاني علي البليهي من إصابة في العضلة الخلفية، جعلته يغيب عن مباريات فريقه أمام الطائي والباطن بالترتيب، ليستمر غيابه عن الملاعب في مباراة النصر القادمة.

وبذلك يتلقى نادي الهلال صدمة قوية، خاصة وأن البليهي أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل الفريق، وهو الأمر الذي سيدفع دياز للاعتماد على البديل محمد جحفلي.

وشارك البليهي خلال الموسم الحالي في 18 مباراة ببطولة دوري روشن للمحترفين، وسجل هدف واحد فقط.

Shahid