صدمة قوية للاتحاد .. تطور غير متوقع في مستقبل صلاح مع ليفربول!

هل تلاشت الأحلام تمامًا؟

تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، لن يحب سماعها عشاق نادي الاتحاد السعودي وجماهيره خلال هذه الأيام.

الاتحاد قاتل من أجل التعاقد مع صلاح بالميركاتو الصيفي الماضي، ولكن الصفقة لم تنجح، لتعود الأنباء حول محاولة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن وفقًا لـ"أنفيلد ووتش" فإن هذه الأحلام ستصطدم باقتراب الدولي المصري من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول ليبقى مع النادي لفترة أطول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ليفربول قد بدأ يستكشف السوق من أجل التعاقد مع جناح جديد تمهيدًا لرحيل صلاح عن النادي، لكن ترحيب اللاعب بالبقاء والتجديد جعل الريدز يقلصون من تفكيرهم في البحث عن بديله.

ورغم عدم الإفصاح عن أي تفاصيل بالعقد الجديد المنتظر لصلاح، فإن قرار صاحب الـ31 سنة بالالتزام بمستقبله مع ليفربول أصبح واضحًا للجميع داخل النادي الإنجليزي، وهو ما يبدد فكرة رحيله للاتحاد تمامًا.

يذكر أن صلاح الذي يتقاضى وفقًا للعقد الحالي 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، يعيش أحد أفضل مواسمه مع ليفربول هذا الموسم بتسجيل 26 هدفًا في 25 مباراة خلال هذا الموسم.