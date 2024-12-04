صدمة لريال مدريد ومانشستر سيتي.. جمال موسيالا يمسك بقلم تجديد عقده مع بايرن ميونخ

ما خطة النجم الألماني..

يقترب الدولي الألماني جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ من تجديد عقده مع النادي البافاري خلال الأسابيع المقبلة.

وينتهي عقد موسيالا مع بايرن ميونخ في صيف 2026، علمًا بأنه تم تصعيده للفريق الأول في 2020، وتبلغ قيمته التسويقية 130 مليون يورو حاليًا.

وقال مراسل شبكة سكاي فلوريان بليتنبرج، عبر حسابه على منصة إكس: "سيتم توقيع العقد الجديد قريبًا، وسيمتد حتى 2029 على الأقل".

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وأضاف: "العقد الجديد لمدة 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو، أو 5 سنوات مقابل 125 مليون يورو".

ولم يحسم مراسل سكاي ما إذا كان العملاق البافاري سيقدم مكافأة توقيع لموسيالا أم سيكتفي بقيمة عقده فقط.

وسجل صاحب الـ21 عامًا 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، علمًا بأنه سجل 53 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة في 181 مباراة مع الفريق الأول إجمالًا.

ويعد نبأ التجديد بمثابة صدمة لأندية ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي ذكرت تقارير صحفية أنها كانت تخطط للتعاقد موسيالا، حال عدم اتفاقه على توقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ.