صدمة في ريال مدريد.. باريس يرفض العرض الثاني من أجل مبابي

باريس سان جيرمان يواصل عناده ويرفض عرض ريال مدريد الثاني للتعاقد مع كيليان مبابي.

يتواصل الكر والفر بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص صفقة تعاقد "الميرنجي" مع كيليان مبابي نجم هجوم نادي العاصمة الفرنسية.

ريال مدريد أوضح دائمًا أن التعاقد مع مبابي يعد أولويته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لكن يواجه تعنتًا واضحًا في التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان، رغم تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقد مبابي في ملعب "حديقة الأمراء" ورفضه التام للتجديد.

ومن المتوقع أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في مستقبل كيليان مبابي، بعدما أكد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في تصريحات لوسائل الإعلام أنه لم يتغير أي شيء في المفاوضات مع ريال مدريد.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فسرت تصريحات ليوناردو بأن باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد الثاني للتعاقد مع مبابي، والذي كان بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر عرضًا أفضل من ريال مدريد مقابل حصوله على خدمات كيليان مبابي.

باريس سان جيرمان يرى أن عرض ريال مدريد الأخير ليس كافيًا لتعويض الاستثمار في الحصول على خدمات مبابي في عام 2017 من موناكو، حيث سيحصل الأخير على 35 مليون يورو من صفقة خروج اللاعب، وتواصل إدارة النادي الباريسي محاولة تحقيق أقصى استفادة من خزينة ريال مدريد.

وتشير "لو باريزيان" إلى أن ريال مدريد لا يزال واثقًا في إتمام التعاقد مع مبابي، ويأمل أن يكون يوم الإثنين المقبل حاسمًا في العملية.

وفي الوقت الحالي، يتدرب مبابي بصورة طبيعية مع باريس سان جيرمان، ويمكن أن يدخل قائمة فريق لمواجهة ريمس التي تقام مساء الأحد في الدوري الفرنسي، رغم أن ريال مدريد لا يريد المخاطرة والانتظار أكثر.

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