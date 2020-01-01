صدمة روبرتسون بسبب سؤال مفاجئ من روبيرتو كارلوس

صدمة كبرى لنجم ليفربول

تفاجأ أندرو روبرتسون الظهير الأيسر الدولي الأسكتلندي ونجم نادي ليفربول من سؤال أسطورة كرة القدم البرازيلية روبيرتو كارلوس.

الظهير كان يجيب على أسئلة الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي عندما تلقى سؤالاً من البرازيلي الأسطوري بشكل مفاجئ وكان الأمر خاصًا للغاية.

بالإشارة إلى هدفه الرائع من ركلة حرة ضد فرنسا في عام1997 ، كان كارلوس حريصًا على معرفة ما إذا كان بإمكان روبرتسون فعل الشيء نفسه كونه يلعب في نفس المركز.

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"هل يمكنك إعادة تنفيذ الركلة الحرة الخاصة بي في إحدى الألعاب؟" سأل روبيرتو كارلوس هذا السؤال لروبرتسون مع إيموجي يضحك.

أجاب روبرتسون المذهول "في البداية وقبل أي شيء، تخيل تلقي سؤال من رويبرتو كارلوس، يا له من أسطورة ويا له من حدث لا يصدق على الإطلاق"

وأضاف: "ثانيًا، كنت سأدفع الكثير من المال للحصول على قدمك اليسرى، أود أن أكون قادرًا على تسديد ركلة حرة كما فعلت وأنا متأكد من أن فريقي سيفعل ذلك أيضًا في حال كان ممكنًا"

وتابع: "لست متأكدًا من وجودها ضمن قدراتي، سأستمر في المحاولة ولكن، كارلوس، أعتقد أنني بحاجة إلى قبول أنه لن يحدث أبدًا مهما حاولت"

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يذكر أن روبرتسون في الوقت الحالي يصنف كأحد أفضل الأظهرة في العالم وكان في وقت ما يعتبر أفضل ظهير أيسر في العالم على الإطلاق.