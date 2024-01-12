صدمة جديدة .. رافينيا يزيد أوجاع برشلونة ويهدد تشافي بكارثة أوروبية!

مدرب الفريق الكتالوني في ورطة

صدمة جديدة قام الجناح البرازيلي رافينيا بتوجيهها نحو المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أمام أوساسونا.

رافينيا تعرض لهذه الإصابة خلال مواجهة برشلونة وأوساسونا بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أمس، الخميس، لذلك قام تشافي باستبداله في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2/0.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الجهاز الطبي لبرشلونة لاحظ وجود ثقب في أوتار الركبة لدى رافينيا، كما أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراه اليوم في السعودية معاناته من إصابة عضلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة لم يُعلن بشكل رسمي عن مدة غياب النجم البرازيلي، ولكن التقديرات الأولية تؤكد أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر كامل.

وهو ما يعني غياب رافينيا عن العديد من المباريات الهامة لفريق المدرب تشافي هيرنانديز، أبرزها على الإطلاق أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في 21 فبراير القادم.