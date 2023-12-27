صدمة جديدة لأوروبا .. عرض سعودي ضخم لرجل إيطاليا الأول

الدوري السعودي لن يتوقف عن استيراد أفضل عناصر اللعبة

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لم يعد هناك شك أبدًا أن المسؤولين في دوري روشن السعودي يتبنون مشروعًا كاملًا للنهضة بالبطولة وجعلها بالفعل ضمن الأفضل في العالم، وقد أكدوا للجميع مرارًا وتكرارًا أن السعودية ليست نسخة جديدة من الصين وقطر.

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الأندية السعودية صدمت أوروبا بقدرتها على إقناع النجوم بالانضمام إليها، والأمر لم يقتصر عند من اقتربوا من الاعتزال بل تضمن لاعبين شباب على رأسهم جابرييل فيجا نجم الأهلي، وقد استهدفوا كذلك المدربين والإداريين للمساعدة في التطوير المنشود.

الصدمة الجديدة للقارة العجوز كشفت عنها صحيفة توتوسبورت الإيطالية، حيث أكدت تقديم المسؤولين في السعودية لعرض ضخم لرجل إيطاليا الأول في التحكيم، دانييلي أورساتو، للانتقال إلى الملاعب السعودية.

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الصحيفة أفادت أن السعودية قدمت لصاحب الـ48 عامًا عرضًا للانتقال للتحكيم في الدوري السعودي مقابل ضعف ما يتقاضاه في إيطاليا مع منحه منصبًا إداريًا بعد اعتزاله التحكيم.

وأكدت توتوسبورت أن أورساتو يميل تمامًا لقبول العرض السعودي، علمًا أنه سبق وأدار 5 مباريات في الدوري السعودي الأولى منها كانت في يناير 2023 بين الاتحاد والهلال.

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