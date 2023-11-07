فيديو | صدمة جديدة بعد خيانة نيمار .. اقتحام منزل صديقته واحتجاز والديها "رهائن"

صدمة جديدة تتعرض لها صديقة نيمار جونيور

اقتحمت إحدى العصابات، منزل برونا بيانكاردي، صديقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

نيمار يعاني حاليًا من إصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي؛ حيث خضع لعملية جراحية في البرازيل، خلال الأيام القليلة الماضية، من المقرر أن يغيب على إثرها عن الملاعب، لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وأعلنت بيانكاردي، مساء اليوم الثلاثاء، اتخاذ العصابة والديها كـ"رهائن"، بعد اقتحام المنزل، المتواجد في بلدية كوتيا، بمدينة ساو باولو البرازيلية؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "جلوبو".

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وكشفت صديقة نيمار، عن انتهاء الأزمة وسلامة والديها؛ قائلة: "الحمد لله.. كل شيء على ما يرام الآن، الأمور المادية غير مهمة، الأهم القبض على جميع المشاركين في هذا الاقتحام".

وأشارت بيانكاردي البالغة من العمر 29 سنة، إلى نجاح الشرطة البرازيلية، في القبض على أحد المسؤولين عن هذا الاقتحام، بالفعل.

وفي النهاية.. طمأنت برونا بيانكاردي "متابعيها"، مؤكدة على أنها لم تكن متواجدة هي وطفلة نيمار "مافي"، المولودة حديثًا؛ حيث انتقلا إلى منزل آخر، في الفترة الماضية.

ومن ناحيتها.. نشرت الشرطة المدنية، مقطع فيديو لأحد المشتبه بهم في عملية اقتحام منزل صديقة نيمار؛ وسط أنباء عن أن العملية، كان الهدف منها اختطاف "مافي".

جدير بالذكر أن بيانكاردي، تعرضت لصدمة كبرى قبل ولادة مافي؛ وذلك بعد نشر عدد من الصحف البرازيلية والعالمية، تفاصيل "خيانة" نيمار لها، في إحدى الحفلات الليلية في إسبانيا.