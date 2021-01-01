صدمة جديدة .. الإصابة تهدد مبابي بالغياب أمام مانشستر سيتي

النجم الفرنسي يعاني من مشكلة في الساق

صدمة قوية تعرض لها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعرض مهاجمه الشاب كيليان مبابي للإصابة، مما يهدد ظهوره في دوري أبطال أوروبا.

باريس خسر مؤخرًا على أرضه ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بهدفين مقابل هدف.

الفريق الفرنسي بحاجة لكل نجومه من أجل العودة على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء القادم، ولكن يبدو أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو سيخوض هذه المهمة من دون مبابي.

وجاء ذلك بعدما أعلن باريس عن تعرض اللاعب لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وهو ما يعني غيابه بشكل مؤكد عن مواجهة الفريق غدًا أمام لانس في الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق بلقاء مانشستر سيتي، والذي يحتاج فيه الفريق للفوز بعدد مناسب من الأهداف لتعويض خسارته على أرضه.

ومن جانبه علق بوتشيتينو على هذه الإصابة في المؤتمر الصحفي لمباراة لانس:"تحدثنا مع الفريق الطبي ومحلل الأداء عن هذه المشكلة، شاهدته في حالة ممتازة ولكن بعدها لم يلعب ضد أنجيه".

وأضاف:"تعرض وقتها لضربة كان من الممكن أن تحدث في أي وقت خلال المباراة، ليست مشكلة خطيرة ولكنها تسببت في اختلال التوازن العضلي في ربلة الساق بعدما كان في أفضل حالة بدنية له".

وأما عن رحيل اللاعب في حالة الخروج من دوري الأبطال:"إنه سؤال لكيليان وليس لي، خسرنا المباراة وأمامنا مباراة الإياب يمكن أن يحدث فيها أي شيء".

وتابع:"أنا والنادي نبذل قصارى جهدنا للإبقاء على مبابي لسنوات عديدة، بقى لدينا شهر من المنافسة لتحقيق الأهداف المطلوبة وما زلنا في السباق".

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يذكر أن مبابي يعتبر الهداف الأول لباريس هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفًا في 43 مباراة لعبها بقميص الفريق الفرنسي حتى الآن.