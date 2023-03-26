صدمة تتعلق بالراتب .. "أنباء عن موافقة هيرفي رينارد على عرض سيدات فرنسا"

أحمد رفعت
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Herve Renard - world cup 2022getty
السعوديةمباريات وديةهيرفي رونار

المدرب الفرنسي في طريقه للرحيل عن تدريب الصقور

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يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على أعتاب ترك الأخضر من أجل تدريب منتخب سيدات بلاده خلال الفترة المقبلة.

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وتلقى رينارد عرضًا من أجل تدريب سيدات فرنسا، خلفًا للمدربة كورين دياكر، التي تمت إقالتها من تدريب المنتخب، بسبب دخولها في خلافات مع عدد من اللاعبات.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "هناك أنباء ظهرت الآن ثم اختفت، بأن الفرنسي هيرفي رينارد أعطى موافقته لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، بما يقارب نصف قيمة عقده مع السعودية".

وأضاف الفراج:"الرجل حتى الآن عكس كل المعسكرات مع المنتخب السعودي، لم يظهر في أي وسيلة إعلام أو مؤتمر صحفي".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "واضح أن هناك اتصالات تتم بين رينارد واتحاد الكرة السعودي حاليًا، في محاولات للوصول معه لاتفاق".

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