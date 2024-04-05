صدمة لبيريز .. تيباس ينتصر في معركته ضد ريال مدريد بضربة قاضية

قرار حاسم بعد ساعات من تصريحات رئيس رابطة الليجا

حقق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، انتصارًا على ريال مدريد في معركة اتفاقية CVC، التي تم توقيعها لبيع جزء من حقوق المسابقة.

واستنكر ريال مدريد الاتفاق، لأنه يرى أن الجمعية التي تم التوقيع فيها على الاتفاق لم تنعقد مسبقا وفقًا للوائح، متقدمًا بشكوى إلى المجلس الأعلى للرياضة حيث زعم وجود تمييز ضد الميرنجي في هذه الصفقة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة التنمية المستدامة في المجلس الأعلى للرياضة، قررت إحالة شكوى ريال مدريد ضد تيباس إلى إدارة الشؤون الإدارية، ما يعني أن الشكوى فقدت جدواها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صحيفة "آس"، قد نشرت تصريحات لتيباس خلال مؤتمر في إشبيلية، تطرق فيه للحديث عن صراعه مع ريال مدريد، قائلًا: "شكوى الريال ضدي منذ عام ونصف. وأستغرب أنهم أثاروها لأن المجلس الأعلى للرياضة، قال بالفعل إن الحكم ليس نهائيا، وعلاوة على ذلك، تم تصحيحه لاحقا في اجتماع لاحق".

وأضاف مستنكرًا: "لست قلقًا من شكوى بيريز، لكن حسنًا، لقد أراد إقالتي من رئاسة الليجا منذ فترة طويلة لأسباب مدنية أو جنائية أو إدارية".