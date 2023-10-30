فيديو | صدمة وبكاء .. عاشق كريستيانو رونالدو يقف معترضًا أمام ليونيل ميسي عقب تتويجه بالكرة الذهبية

"سبيد" حضر حفل "فرانس فوتبول" بأمل كبير، لكنه تحطم فوق صخرة ميسي..

يبدو أن هناك من حضر حفل "فرانس فوتبول" للكرة الذهبية 2023 عن جهل منه بالمرشحين للجائزة، وهو ما جعله مصدومًا فور إعلان فوز النجم الأرجنتيني بها..

أمس الإثنين، أقامت المجلة الفرنسية حفلها لهذا العام في العاصمة باريس، معلنة حصد ليو الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، متفوقًا على النرويجي إرلينج هالاند؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الحفل حضره الكثير من المشاهير والمؤثرين منهم "سبيد"؛ اليوتيوبر الشهير وعاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليقوم برد فعل مفاجئ وصادم فور صعود ميسي على المنصة لاستلام جائزته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل الإعلان بثوانٍ معدودة، ظل سبيد يردد اسم رونالدو على أمل أن يتم الإعلان عن كونه الفائز، وكأنه لا يعلم أنه ليس من ضمن قائمة الـ30 الأفضل بالأساس، وفور إعلان اسم الأرجنتيني، ظل يصرخ في وسط القاعة مرددًا بصدمة "ماذا؟ .. ماذا؟"، ولم يكتف بذلك بل قام بالنهوض معترضًا موجهًا اعتراضه للواقفين على منصة التتويج.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استبعاد رونالدو من المرشحين منذ عام 2005، وأرجع فينسنت جارسيا؛ رئيس تحرير فرانس فوتبول، السبب إلى كونه لم يقدم المطلوب في كأس العالم قطر 2022 بجانب انتقاله للنصر السعودي مغادرًا الدوريات الأوروبية الكبرى.