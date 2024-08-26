الصدمات تتوالى على برشلونة.. الصفقة الجديدة تبتعد!

النادي الكتالوني يمر بفترة مالية صعبة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيعاني المزيد من الصدمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اضطراره لرحيل إلكاي جوندوجان وإعادته لمانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني الذي يسعى للتعاقد مع جناح أيسر في سوق الانتقالات لن يستطيع فعل ذلك.

وكان برشلونة قد لجأ إلى خيار في متناول قدراته المالية يتمثل في فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس، حيث كان سيضمه مقابل 10 ملايين يورو فقط.

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وأكدت الصحيفة أن حتى صفقة أولمو ستكون مستحيلة على النادي الكتالوني، في ظل عدم تسوية أمور اللعب المالي النظيف حتى الآن، واستحالة تسجيله في فاتورة رواتب النادي.

جدير بالذكر أن داني أولمو لاعب برشلونة الجديد لم يتم تسجيله هو الآخر ومهدد حتى هذه اللحظة بالغياب عن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو.