بعد صدمة إنريكي .. الهلال يفاجئ جماهيره بهذا المدرب!

ملف المدير الفني الجديد يشتعل داخل نادي الهلال

لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعمل على التوقيع مع مدير فني جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وفي هذا السياق، نفى الإعلامي الرياضي سيف السيف، تعاقد نادي الهلال، مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وأكد السيف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن إنريكي لن يأتي إلى الزعيم الهلالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، نافيًا أيضًا تفاوض الفريق الأزرق، مع المدير الفني التشيلي مانويل بليجريني.

وبعد صدمة المدير الفني الإسباني.. أعلنت صحيفة "أبولا"، عن محاولات من نادي الهلال؛ للتعاقد مع المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجليستا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيفانجليستا، الذي يحقق معجزة كروية مع نادي أروكا، باحتلاله المركز السادس في الدوري البرتغالي، واقترابه من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم القادم، يحظى باهتمام أندية عالمية عديدة أيضًا، بجانب الهلال.

وأوضحت أن مسؤولي نادي أروكا، يحاولون إقناع المدير الفني البرتغالي، بتجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة بعد تدخل الزعيم الهلالي؛ على حد قولها.