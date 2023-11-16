صدمة .. الهلال يعلن رسميًا معاناة سالم الدوسري من 3 إصابات دفعة واحدة

صدمة في نادي الهلال قبل المباريات الحاسمة القادمة

SHAHID

وجّه نادي الهلال السعودي، صدمة كبرى إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بشأن النجم الدولي سالم الدوسري، قبل المباريات الحاسمة القادمة.

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الهلال يخوض مباريات حاسمة، بعد فترة التوقف الدولي الحالي؛ أبرزها ضد نافباخور الأوزباكي في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

ويستضيف الزعيم الهلالي، في الأول من ديسمبر القادم، نادي النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، معاناة سالم من 3 إصابات دفعة واحدة.

وكشف الهلال، عن أن الفحوصات التي خضع لها النجم الدولي؛ أثبتت إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى تورم في إصبع قدمه.

وكانت تقارير قد أشارت في الساعات الماضية، إلى غياب سالم الدوسري، لفترة بين 14 يومًا إلى 3 أسابيع؛ بسبب إصابته في الركبة ومفصل القدم، قبل ظهور الإصابة الثالثة رسميًا.

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