صدمة الموسم لريال مدريد.. مدرب باريس الأسبق: مبابي سيستمر في تلك الحالة!

هل يستمر كيليان مبابي بعد كل ذلك في باريس سان جيرمان؟

أكد الإسباني لويس فيرنانديز المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان أن استمرار النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف النادي العاصمي يعد أمرًا ممكنًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "سبورت"، حيث أكد المدرب أن مبابي لم يعلن أي شيء بعد وهو أمر واضح للجميع.

وقال فيرنانديز: "الموسم لم ينته بعد، وهو لم يخرج ويتحدث، علينا أن ننتظر لنرى، من المؤكد أنه سيعلن شيئًا ما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد وجود في باريس لسبع سنوات، ويلعب بشكل رائع ويقدم سلوك مميز، هم في صدارة الدوري وبنهائي الكأس، وربما لو فاز بدوري أبطال أوروبا سيستمر معهم".

جدير بالذكر أن كافة التقارير الصادرة من فرنسا وإسبانيا تؤكد اتفاق مبابي مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه في صفقة حرة خلال الصيف.