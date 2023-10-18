"صدمة الموسم" .. الهلال يُعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة قوية لنجم الهلال

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وتعرض نيمار لإصابة قوية خلال مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر حساب الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة نيمار، حيث أكد على أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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وأضاف الهلال أن نيمار سيُجري عملية جراحية لاحقًا، ثم برنامج علاجي سيتم تحديد مدته بعد العملية.

الإصابة التي تعرض لها نيمار ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر، مما يعني أن موسمه مع الهلال قد انتهى!

وجاءت الإصابة بعد توقيعه للهلال بـ63 يومًا، لعب فيها 5 مباريات، سجل فيها هدف واحد، وصنع 3 أهداف.