صدمة "القفص" .. لاعبو ريال مدريد السابقون يكشفون الوجه الآخر لزين الدين زيدان!

زيزو لا يعمل منذ عام 2021، لكن إرثه باقٍ في نفوس تلاميذه..

بالتزامن مع مرور عقد من الزمن على الفترة التي قاد خلالها المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد "ب" (كاستيا) في عام 2014 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، حيث تحقيق الإنجازات، كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية عن الوجه الآخر لزيزو.

الشبكة تواصلت مع عدد من اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة الفرنسي خلال تلك الفترة التي استمرت لموسم ونصف..

يقول ماركوس ليجاز: "في فرق الشباب الاستمتاع يكون جزءًا من التدريبات، لأننا في الأخير نعد أطفالًا في بداية المسيرة، لكن زيدان نقل التدريبات نقلة مختلفة تمامًا، لم يسبق لها مثيل في فريق الشباب، إنه يهتم حتى بالتغذية وتناول كميات متوازنة، زيدان كان صارمًا ومتطلبًا للغاية، لكنه كذلك منحني الكثير من الحرية داخل المستطيل الأخضر".

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أما زميله روبن بيليما فقد تحدث عن تدريبات زيدان من جهة أخرى، إذ صمم قفصًا خاصًا من العشب الصناعي كان بمثابة "الصدمة" للاعبين، ماذا يفعل به؟

بيليما يقول: "القفص كان صغيرًا جدًا وله أربعة جدران، كان يضع اللاعب به ويدخل رفقة معاونته دافيد بيتوني؛ أحدهما يمرر الكرة للاعب والآخر يراقب رد فعله".

الأمر لا يتعلق بالتدريبات فقط، فأبناء زيزو السابقين في ريال مدريد كاستيا يكشفون جانب آخر من شخصيته كمدرب في هذه المرحلة، والتي اعتمد خلالها على الغرامات القاسية حال التأخر عن الحضور..

"ارتفعت عقوبات الغرامة هي الأخرى لمستوى آخر في ذاك العام مقارنة بسابقيه، كل ذلك بسبب الوصول متأخرًا، فإن فعلت، هناك ورقة عليك التوقيع عليها، أحد اللاعبين قد فعل ووعد بعدم تكرار التأخير لأنه غير قادر على دفع تلك الغرامة.

"لكنه تأخر مجددًا، فقرر زيدان تغريم الفريق بأكمله، بالطبع لم نكن سعداء، فكرنا في الحديث معه، وبالفعل قال له قائد الفريق عبارات تدل على حزننا من الغرامة وأنه يتعامل معنا بصرامة كبيرة، ليرد عليه زيدان (تعال وأخبرني كيف أتصرف!)، وقتها انتهى كل شيء خططنا له".

يذكر أنه بعد عام ونصف مع ريال مدريد كاستيا، انتقل زيزو لقيادة الفريق الأول للمرينجي وهنا حقق 11 بطولة محلية وقارية وعالمية، من ضمنها كأس العالم مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين.