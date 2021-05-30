صدمة، الأزمة المالية تدفع بوسكيتس نحو بايرن ميونخ!

بوسكيتس إلى بايرن ميونخ وجوردي ألبا سيستمر في الدوري الإسباني ولكن ليس مع برشلونة!

إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تقوم بإعداد ثورة إحلال وتجديد في دماء الفريق، خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن هناك عدد من لاعبي الفريق مرشحين للخروج خلال الصيف المقبل، وعلى رأسهم سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا وغيرهم.

ما هي وجهة جوردي ألبا القادمة في حال رحيله عن برشلونة؟

الظهير الأيسر الإسباني، مرشح للخروج من قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب الأنباء الصحفية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس، فإن ألبا سيستمر في الدوري الإسباني إن غادر برشلونة.

اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد رفقة زميله السابق لويس سواريز، خاصة بعد طلب دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، بالتعاقد مع ظهير أيسر.

ما هي وجهة سيرجيو بوسكيتس القادمة في حال رحيله عن برشلونة؟

متوسط ميدان برشلونة صاحب الـ 32 عامًا، اعتقد البعض أنه سيعتزل في برشلونة، ولكن مع السياسة الجديدة للفريق والأزمة المالية التي يمر بها البلاوجرانا، يبدو أن بوسكيتس سيكون في طريقه للرحيل.

وأشارت التقارير، إلى أن قائد المنتخب الإسباني، سيكون مرشحًا للانتقال إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

متى ينتهي عقد ألبا وبوسكيتس مع برشلونة؟

ينتهي عقد جوردي ألبا مع برشلونة في صيف 2024، بينما ينتهي عقد زميله بوسكيتس في صيف 2023، ورحيلهما في الوقت الحالي، سيوفر لإدارة الفريق الكتالوني المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق، فضلًا عن توفير راتبهما المرتفع.

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