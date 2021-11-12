صدمة .. أجويرو قد يعتزل بشكل نهائي !

صدمة قوية تعرض لها سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة، بعد التقرير الطبي الخاص بالمشكلة التي يعاني منها في القلب.

أجويرو سقط خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، بعد مشكلة في ضربات القلب، ليخضع للعديد من الفحوصات الطبية اللازمة.

إذاعة راديو كتالونيا، أكدت صباح اليوم، الجمعة، أن اللاعب قد يلجأ إلى الاعتزال بشكل نهائي، لأن حالة عدم انتظام ضربات القلب لديه ليست من النوع الحميد.

وقامت بالمقارنة بين حالته وحالة اللاعبة كارولين جراهام هانسن، والتي اجتازت اختبارات القلب وستبدأ عملية إعادة التأهيل للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر جاءت صورة رسم القلب للمهاجم الأرجنتيني أكثر تعقيدًا، حيث أشارت إلى أنها لا تتوافق مع ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

وهو الأمر الذي يضع حياته في خطر إذا قرر ممارسة اللعبة من جديد، وفقًا لاختبارات الرنين والضغط التي أجراها.

وكان البيان الرسمي الوحيد الذي نشره برشلونة، قد أكد غياب صاحب الـ33 سنة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

يذكر أن أجويرو انتقل إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ونجح في التسجيل مرة وحيدة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الماضي.