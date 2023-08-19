صدمة .. اتفاق ريال مدريد مع مبابي لا وجود له!

تحت أعين ريال مدريد .. مبابي يمهد الطريق لمفاجأة باريس سان جيرمان

يبدو أن مسلسل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مستمر حتى فترة طويلة، حيث تتزايد الشكوك والتكهنات حول مستقبله يومًا بعد يوم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن تجديد عقد مبابي مع النادي الباريسي أصبح أمرًا ممكنًا بعد لحظات التوتر الشديد التي عاشها اللاعب الفرنسي مع ناديه مؤخرًا.

مبابي كان قد استبعد من الفريق الأول لمدة 3 أسابيع بعد رفضه التام لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في 2024.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي وريال مدريد لم يتوصلا إلى اتفاق من أجل اللعب بقميص الملكي بالموسم المقبل، عكس ما تداولته العديد من التقارير الصحفية في الأونة الأخيرة.

كما أوضحت الصحيفة أن مبابي يخشى تدهور صورته العامة حال قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بشكل مجاني، متجهًا إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قد استدعى مبابي للمشاركة أمام تولوز اليوم السبت في الدوري الفرنسي.