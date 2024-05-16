"صدق ياسر القحطاني بوصفكم بالإمعات" .. نجم النصر السابق يهاجم إعلاميي الهلال

الهجوم لا يطول فقط إعلاميي الهلال، إنما كذلك فهد الهريفي..

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في وقت يروج به فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، لفكرة تنظيم العالمي لممر شرفي لغريمه الهلال، يعارض خالد الغامدي؛ النجم الأسبق للنادي نفسه، تلك الفكرة نهائيًا، معتبرًا إياها سقطة في تاريخ من يفعلها.

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الزعيم حسم لقب دوري روشن رسميًا لصالحه بعد الفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

هذا دفع البعض لمطالبة النصر بإقامة ممر شرفي لنجوم الهلال، نظرًا لأن ديربي الرياض هو أول لقاء بعد الحزم، حيث منتظر إقامته اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ32.

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لكن الغامدي له رأي آخر، إذ قال عبر فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "العالم انهبلت، لا يقول لي أحد إن أندية عالمية فعلتها لخصومها، عندنا في السعودية الولاء كبير، لا يمكن القبول، لو فعلها النصر فهذا يعني تصغيره، لقد حدثت بالفعل من نادي الشباب وقت رئاسة خالد البلطان، لكنها كانت سقطة في تاريخ الرجل، ومستحيل أن يفعل النصر مثل هذا الأمر".

وأضاف: "هناك بعض الإعلاميين الذين أطلق عليهم ياسر القحطاني (إمعات)، يطالبون بممر شرفي، والله إنه لم يكذب عندما وصفهم بهذا الوصف".

القحطاني كان قد وصف بعض الإعلاميين بـ"الإمعات" في عام 2018، موضحًا أنهم يتبعون تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة وقتها ووزير هيئة الترفيه حاليًا، في آرائه حول المنتخب السعودي، دون شخصية واضحة لهم.

يذكر أن لقب موسم 2023-2024 هو البطولة الـ19 في تاريخ الهلال بالدوري السعودي، والـ68 في مختلف البطولات المحلية والقارية.

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