تواجد النجوم في دوري روشن لن يقتصر على الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

يبدو أن تواجد النجوم الكبار في دوري روشن السعودي لن يقتصر على الرباعي الكبير الذي انتقلت 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي، بل سيشمل أندية أخرى غير متوقعة أبدًا.

صندوق الاستثمار كان قد امتلك الحصة الأكبر في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وانطلقت مع تلك الخطوة تحركات العمالقة الأربعة في سوق الانتقالات لضم مجموعة من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية.

الهلال نجح في التعاقد مع روبن نيفيش وحسم عمليًا صفقة خاليدو كوليبالي فيما وقع الاتحاد مع كريم بنزيما ونجولو كانتي ويقترب النصر من إعلان تعاقده مع مارسيلو بروزوفيتش وحكيم زياش فيما الأهلي حسم صفقة إدوارد ميندي لصالحه.

الصحفي التركي إكرم كونور أفاد عبر تويتر أن إيفان راكيتيتش نجم وسط إشبيلية ومنتخب كرواتيا تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الاتفاق السعودي، والذي ارتبط مؤخرًا كذلك بالسنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ.

كونور أشار إلى أن العرض المقدم يتضمن توقيع اللاعب على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل حصوله على 40 مليون يورو، علمًا أن عقده مع ناديه الإسباني ينتهي بنهاية الموسم القادم.

صاحب الـ35 عامًا لعب 31 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي سجل بها هدفًا واحدًا وصنع 3.