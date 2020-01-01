صدق أو لا تصدق.. نادي يستشير جمهوره قبل تجديد عقد حارسه

هل رأيت فريقًا يستشير جمهوره قبل تجديد عقود أحد لاعبيه؟

قام نادي ليفينجستون الأسكتلندي بواقعة غريبة بعض الشيء، وذلك حين استشار جمهوره قبل أن يقوم بتجديد عقد حارس مرمى الفريق.

وجاء ذلك من خلال منصات السوشيال ميديا والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من كل شيء وعلى رأس ذلك صناعة كرة القدم بالطبع.

ووضع نادي ليفينجستون الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي مستقبل حارس مرمى الفريق جاري مالي رهن استطلاع للرأي نشر عبر تويتر.

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وقد انتشر الاستطلاع وشارك فيه ما لا يقل عن 190 ألف شخص من جماهير الفريق وبالطبع قد يشارك فيه البعض من جماهير الأندية الأخرى.

وينتهي عقد جاري مالي مع الفريق في يونيو المقبل، وقبل أن يقوم النادي بتركه يرحل بالمجان في الصيف، قرر أولًا أن يعرف رأي الجماهير.

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020

وأنصفت الجماهير حارس المرمى، حيث جاءت نتائج الاستفتاء في صالحه وصوّت أكثر من 65% من المصوتين ببقائه وتجديد عقده مع الفريق.

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يذكر أن الدوري الأسكتلندي قد ألغي وتم إعلان سيلتك المتصدر بطلًا له، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز وحول العالم.