صدقت نبوءة ألفيس.. نيمار يبقى في باريس

ألفيس راهن ببرج إيفل على بقائه في مايو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، لتتعطل صفقة انتقال نيمار المرتقبة إلى برشلونة، ويبقى البرازيلي في باريس سان جيرمان.

جاء ذلك بعد شهرين من الشد والجذب في تلك المسألة، التي باتت قريبة للغاية بوجود اجتماعات بين ممثلي الناديين في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تسفر عن التوصل لاتفاق.

وكان داني ألفيس، زميل نيمار في المنتخب البرازيلي وزميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، قد تنبأ بأن اللاعب لن يغادر العاصمة الفرنسية في الصيف، وذلك في تصريحات سابقة في مايو الماضي.

وقال ألفيس آنذاك:"نراهن على العشاء بشأن نيمار؟ هذا قليل، هل تريد الرهان على برج إيفل"؟

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وأضاف:"أعتقد أنه سيستمر في باريس، نيمار في مرحلة انتقالية، كون النتائج لا تأتي معه حتى الآن، إنه يريد تحقيق النجاح، هذا واضح".

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس في صيف 2017 قادماً من برشلونة كأغلى لاعبي التاريخ مقابل 222 مليون يورو.