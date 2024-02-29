لا يمكن أن تكون صدفة .. سخرية هلالية من النصر وانتقام شبابي بسبب كريستيانو رونالدو!

النصر سقط بشكل مفاجئ أمام الحزم..

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أثار ناديا الهلال والشباب، "الجدل" مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع سقوط فريق النصر، في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم.

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النصر تعادل (4-4) على أرضه ووسط جماهيره، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد إطلاق صافرة نهاية مباراة النصر والحزم.. نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مجموعة صور لنجوم الفريق الأول، وهم يضحكون بشدة؛ مع تعليق: "هلا بالخميس".

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ومن ناحيته.. نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، بعد لحظات من تعادل النصر، صورة للنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان الفريق الأول، وهو يضحك أيضًا؛ مع تعليق: "ابتسامة اليوم".

ومن المعروف المنافسة الشرسة بين الهلال والنصر، في الموسم الرياضي الحالي والأعوام السابقة، بينما الشباب دخل في خلافات عنيفة مع قلعة العالمي؛ بسبب تصرفات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة الفريقين الأخيرة.

رونالدو وجّه حركات مشينة إلى جماهير الشباب؛ بعد فوز النصر (3-2) في الديربي، الذي جاء ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليتم معاقبته من لجنة الانضباط والأخلاق، بالإيقاف عن لقاء الحزم.

لذلك.. فإن الهلال والشباب على الأغلب قصدا السخرية من نادي النصر؛ بعد تعادله الصادم مع الحزم، الذي يحتل المركز الأخير في مسابقة الدوري.

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