صدفة أم لعنة؟ .. التوقيت والقميص السبب في خسارة ليفربول أمام بورنموث!

ليفربول يتعرض لخسارة جديدة.

تعرض فريق ليفربول لخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد أن حل ضيفًا على بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

جاءت تلك الخسارة لتكون الرابعة للريدز بالقميص الثاني لهم هذا الموسم من أصل خمس مباريات ارتدى فيها الفريق ذلك اللون.

حيث خسر ليفربول من مانشستر يونايتد وآرسنال ونوتنجهام وبورنموث، وتعادل مع كريستال بالاس، ليكون ذلك القميص بلا أي سجلات فوز على الإطلاق.

صدفة أخرى وقعت لليفربول في مباراة اليوم هي عدم فوزه للمباراة الخامسة التي تقام في الظهيرة، من أصل خمس مباريات.

حيث تعادل مع فولهام وإيفرتون وخسر من نوتنجهام وتشيلسي وكانت مباراة اليوم أمام بورنموث أيضًا هي الخامسة التي لا يفوز فيها في الظهيرة هذا الموسم من أصل خمسة لقاءات.