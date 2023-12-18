بسببك لعبنا 30 دقيقة فقط!

لم تنته إثارة مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد (0-0) بصافرة النهاية أمس الأحد، بل امتدت إلى داخل "نفق ملعب آنفيلد".

وأوقف رجال المدرب إيريك تين هاج قطار الريدز على ملعبه بالتعادل في قمة الجولة 17 من البريميرليج، ليخسر الليفر الصدارة لصالح آرسنال.

وظهر إحباط لاعبي ليفربول ومدربهم يورجن كلوب في تصريحاتهم عقب المباراة، حيث شددوا على أنهم "يستحقون الفوز".

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وادعى مراسل talkSPORT أن مدافع الريدز فيرجيل فان دايك اتهم أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد (في نفق أنفيلد) بإضاعة الوقت: "بسببك، لعبنا مباراة مدتها نصف ساعة فقط!".

ابتسم حارس مانشستر يونايتد ولم يرد على "اتهام" فان دايك، علمًا بأنه كان عنصرًا رئيسيا في خروج فريقه بشباك نظيفة.