بعد صدامهما .. جماهير الاتحاد تقول كلمتها الأخيرة وتختار بين "طرد بنزيما أو سانتو"

جماهير نادي الاتحاد تتفاعل مع أزمة كريم بنزيما ونونو سانتو

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تفاعلت جماهير نادي الاتحاد السعودي سريعًا، مع الأزمة المشتعلة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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صحيفة "الشرق الأوسط" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء؛ بكشفها عن شكوى من بنزيما، من سوء تعامل سانتو معه، ليرد المدرب البرتغالي، بأنه لم يطلب التعاقد مع المهاجم الفرنسي، من الأساس.

وفي هذا السياق.. دشنت جماهير قلعة العميد، هاشتاجًا عبر منصة "إكس"، دخل الترند سريعًا؛ باسم "#طرد-نونو-مطلب-اتحادي".

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الجماهير الاتحادية أعلنت تفضيلها بقاء بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم، وإقالة المدير الفني البرتغالي، معتبرة أن الأخير، يقوم بتدمير قلعة العميد؛ بمشاكلة مع العديد من اللاعبين.

ونشر وليد الألمعي، عضو مجلس جماهير الاتحاد، صورة المدربين الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني جولين لويتيجي، مطالبًا بالتعاقد مع أحدهما، وطرد نونو سانتو، من الفريق.

ومن ناحيته.. تفاعل حساب باسم "Rakan"، مع الأزمة؛ بانتقاده سانتو: "طرد عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، وكان الاتحاد يحتاجهم في الدكة، وفوق هذا كله، فضل جوتا على الجزائري رياض محرز.. والحين يقول كريم بنزيما ما يناسب أسلوبي، شيء غريب الذي يحدث!!".

أما حساب "عزوز"؛ علق قائلًا عن نونو سانتو: "رؤيته بالنادي أصبحت لا تُطاق.. واضح أن المرحلة أكبر منه، لا تكابرون على مصلحة النادي".

جدير بالذكر أن سانتو، تولى تدريب نادي الاتحاد، في صيف 2022، وقاد الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب 14 سنة، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.

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