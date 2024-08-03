صداع الظهير الأيسر مستمر .. النصر يُنافس القادسية على نجم جديد!

نادي النصر يُريد ضم نجم محلي جديد

مازال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع ظهير أيسر محلي خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث يتفاوض مع أكثر من لاعب.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع متعب الحربي لاعب الشباب، ولكن الليوث رفضوا، ليتفاوضوا بشأن حسين الصبياني، وأيضًا سالم النجدي لاعب الفتح.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النصر دخل في سباق مع القادسية من أجل التعاقد مع عبد الإله الخيبري الذي ينتهي عقده مع ناديه الرياض في 2026، في حين هناك اهتمام من جانب الفتح باللاعب.

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ويشترط الفتح أن يرحل سالم النجدي "هدف النصر" عن صفوفه، من أجل التعاقد مع الخيبري لاعب الرياض الذي يفاوضه النصر والقادسية حاليًا.

كما يحظى الخيبري باهتمام من جانب التعاون والاتفاق، حيث عرض الأخير عدة لاعبين لإقناع الرياض بتركه، ولكن النصر يدخل بقوة في المفاوضات لأنه يُريد ضمه.