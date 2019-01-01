صحيفة برازيلية: عرض سعودي لضم لوكاس ليما

لاعب برازيلي جديد قد يكون في طريقه للسعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إكسترا جلوبو البرازيلية بوجود عرض سعودي لنجم وسط بالميراس لوكاس ليما.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلين من نادٍ سعودي أجروا اتصالات مع إدارة بالميراس لضم ليما، لكن دون الكشف عن هوية هذا النادي.

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وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ29 عامًا مع بالميراس من 35 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط هذا الصيف.

وتلقى اللاعب عرضًا من فناربخشة التركي الشهر الماضي، والذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب عبر دفع الشرط الجزائي في عقده.

ويُعد ليما أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب لويس فيليب سكولاري في باليمراس، إذ خاض هذا الموسم 6 مباريات في الدوري البرازيلي ولكنه غاب عن اللقاء الأخير.

ويتصدر باليمراس البطولة برصيد 29 نقطة جمعها من 10 مباريات، ولم يُسجل ليما أي هدف في البطولة حتى الآن واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

ورغم أن المصادر الصحفية لم تكشف عن هوية النادي السعودي، إلا أن المؤشرات ترجح كونه الهلال، خاصة بعد فشله في ضم نجم إنترناسيونالي "إدنيلسون" وصعوبة مفاوضاته لضم كارييو لاعب بنفيكا وإدميلسون نجم الدحيل القطري.