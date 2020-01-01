صحيفة إنجليزية تتكهن بتشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد

تشكيلة قوية متوقعة لفريق بيب جوارديولا..

تكهنت تقارير صحفية إنجليزية، بملامح التشكيل الأساسي المتوقع، أن يعتمد عليه بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عندما يستضيف جاره اليونايتد، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين "كاراباو".

جوارديولا، من أنصار سياسة المداورة وبالتالي ينجح في خداع منافسيه الذين يحاولون معرفة بأي تشكيل سيلعب.

صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" كشفت عن توقعاتها حول تشكيل السيتي أمام مانشستر يونايتد، وفقًا لقوام الفريق الأساسي أمام مباراة فولهام الأخيرة للسيتيزنز.

وقالت الصحيفة، إن جوارديولا أراح 5 لاعبين من العناصر الأساسية خلال مواجهة فولهام، كما تشارك الثنائي رياض محرز ورحيم سترلينج اللعب في هذا اللقاء، الذي انتهى بانتصار السكاي بلو برباعية نظيفة.

دافيد سيلفا يحدد خليفته في مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يشارك محرز وسترلينج كأساسيين أمام الشياطين الحمر، كما سيشهد تشكيل السيتي عودة سيرجيو أجويرو، والحارس إيدرسون.

وسيدفع المدرب الإسباني، بالثنائي كايل ووكر وبينجامين ميندي، كظهيرين، وفي القلب الدفاع سيشارك إيميريك لابورت بجوار فيرناندينيو.

وفي الوسط، سيعود كيفن دي بروين للعب بجوار رودري، فيما سيكون المركز المتبقي حائر بين إلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا.

سيلفا شارك لمدة 90 دقيقة أمام فولهام، ولكن هذا لا يمنع أن يدفع به جوارديولا، أمام مانشستر يونايتد، فالدولي البرتغالي يتمتع بجاهزية رائعة وسبق وأن برهن على ذلك.

وسيكون التشكيل المتوقع على النحو الآتي: إيدسون - ووكر - لابورت - فيرناندينيو - ميندي - دي بروين - رودري - سيلفا/جوندوجان - سترلينج - محرز - أجويرو.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق الفوز على الشياطين الحمر، في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل واحد.