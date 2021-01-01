صحيفة إسبانية: رونالدو جلب "التراجع" ليوفنتوس رياضيًا!

ظالم أم مظلوم الدون؟

تعرض كريستيانو رونالدو إلى هجومٍ ضارٍ من قبل بعض الصحف الإسبانية على خلفية فشل يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وكان إنتر قد حسم درع السيري آ بعد تعثر أتالانتا، ليخسر يوفنتوس الكالتشيو للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وبعد ثلاث سنوات من وصول رونالدو لمدينة تورينو.

صحيفة "ماركا" نشرت تقريرًا عن رحلة الدون في إيطاليا، واعتبرت أنه جلب "نجاحًا ماديًا" ليوفنتوس، لكنه في الوقت نفسه خلّف تراجعًا رياضيًا للبيانكونيري.

وطرحت الصحيفة في تقريرها فشل رونالدو في تحقيق الغاية الأهم التي وصل بسببها إلى أليانز ستاديوم، والمتمثلة في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

قبل رونالدو كان يوفنتوس ضيفًا دائمًا في المراحل المتقدمة لدوري الأبطال، لكن في ثلاث مرات مع الدون، خرج اليوفي مرتين من دور الـ16 ومرة من ربع النهائي.

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أما على الصعيد المحلي فرغم ما أحرزه صاحب الـ35 عامًا من أهداف كثيرة، إلا أن ذلك لم يساهم في إكمال السيدة العجوز لهيمنتها المحلية.

وخاض رونالدو مع يوفنتوس 128 مباراة سجل خلالها 97 هدفًا وصنع 22 آخرين، والآن لا يمتلك سوى فرصة تحقيق كأس إيطاليا بدلًا من الخروج بصفر بطولات من هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الدون سجل هدفين في فوز يوفنتوس على أودينيزي بهدفين لهدف، ليرد بذلك على كل المنتقدين بعد غيابه لفترة طويلة نسبيًا عن التهديف.

كما يُشار إلى أن عقد البرتغالي ممتد مع يوفنتوس حتى صيف 2023، مع شائعات تدور حول إمكانية مغادرته النادي الإيطالي الصيف المقبل.