"أفضل من جوارديولا وأنشيلوتي".. صحف بولندا تكشف سر توهج ليفاندوفسكي تحت قيادة فليك!

"أكثر من يعرفه"

أبرزت الصحف البولندية التأثير الكبير للألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على نجم الفريق الإسباني روبرت ليفاندوفسكي.

وعاد ليفاندوفسكي، تحت قيادة فليك، لتوهجه القديم (في بايرن ميونخ)، إذ سجل 12 هدفًا في 11 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، رغم بلوغه السادسة والثلاثين من عمره.

وانضم ليفاندوفسكي لمنتخب بولندا الذي يستعد لمواجهتي البرتغال (السبت المقبل) وكرواتيا (الثلاثاء 15 أكتوبر) في دوري الأمم الأوروبية، وسط توقعات عالية جدًا من نجم البارسا.

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وفي 71 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ تحت قيادة فليك، بين نوفمبر 2019 ويونيو 2021، سجل ليفاندوفسكي 83 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير صحفية بولندية، إن "ليفاندوفسكي لم يسجل هذا العدد الكبير من الأهداف مع أي مدرب آخر في بايرن (بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ويوليان ناجلسمان) مثلما فعل مع فليك".

وأضافت: "'فليك يبني فرقًا يشعر فيها ليفاندوفسكي بالراحة، يقول الألماني إن برشلونة مختلف عن بايرن، لكن هناك تشابهات، إنه اللعب المباشر والسريع، ومشاركة كبيرة من الأجنحة، وإعداد بدني جيد، وضغط مرتفع، ورغبة في تسجيل المزيد من الأهداف".

وختمت: "مدرب برشلونة يعرف ليفاندوفسكي أكثر من أي أحد آخر، ويجعله يلعب بصورة لا يمكن لغيره فعلها".