صحف إنجلترا تتحدث عن ترك جوارديولا مانشستر سيتي

المدرب الكتالوني أُجهد من طبيعة الكرة الإنجليزية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير في عدة صحف إنجليزية صباح الأربعاء أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يتجه لترك الفريق نهاية الموسم المقبل بسبب الضغوطات العدة بالمنصب.

الفترة الماضية شهدت ربط جوارديولا بخلافة ماسيمليانو أليجري بتدريب يوفنتوس للموسم المقبل، ولكن المدير الفني الكتالوني نفى الاحتمالية في تصريحات سابقة.

دشنت جماهير نادي النصر وسم خاص وقالت "ديلي ستار" و"ميرور" عبر الصفحة الرئيسية إن الإنهاك أصاب المدرب الكتالوني بعد ضغوط الموسم الماضي، والذي حقق فيه سيتي الثلاثية المحلية.

جوارديولا: الأفضل لم يأت بعد ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر سيتي

بعض من الكرات التي شاهدناها في كوبا أمريكا ⚽️ 🏆



ما هي الكرة المفضلة لديك؟🤔 pic.twitter.com/bLPau2GLBV — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

جوارديولا: حان وقت فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال

وأشارت الصحيفتان أن جوارديولا أُصيب بالإرهاق البدني والمعنوي بسبب ضغط الرزنامة في الكرة الإنجليزية ويفكر في أخذ سنة بعيداً عن الكرة بعد نهاية الموسم المقبل.

"ديلي ستار" تحدثت أن المجهود الكبير المبذول من المدير الفني في عمله مع سيتي والطاقة التي يستهلكها تجعله مجبراً آجلاً أم عاجلاً للتوقف والراحة.

مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا حقق لقب البريميرليج موسمين متتاليين بعد عام أول سلبي حل فيه الفريق رابعاً.