صحف إسبانية تتهم ريال مدريد بالسرقة بعد الفوز على فالنسيا

لقطة أخرى تثير حالة من الجدل في الدوري الإسباني

حالة من الغضب، أظهرتها بعض الصحف الإسبانية صباح اليوم الجمعة، بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني.

ريال نجح في انتزاع 3 نقاط جديدة بالبطولة ليستمر في مطاردة برشلونة، حيث سجل كريم بنزيما هدفين، بالإضافة لهدف آخر للعائد بقوة ماركو أسينسيو.

فالنسيا نجح في التقدم بالدقيقة 21 من زمن اللقاء عن طريق مهاجمه رودريجو، ولكن الحكم ألغاه بسبب وجود تسلل بعد الاحتكام لتقنية الفيديو.

المزيد من الفرق

وبعد إعادة اللقطة أكثر من مرة، ظهرت العديد من الشكوك حول صحة قرار الحكم، وسط غضب كبير من معسكر الخفافيش بسبب القرار الذي أثر بشكل كبير على مجرى المباراة.

العديد من الصحف التابعة لفالنسيا انفجرت بعد هذه الواقعة، حيث قالت صحيفة "Superdeporte" أن الفوز تمت سرقته من الفريق الضيف أمام ريال مدريد.

وجاء عنوان غلافها "هدف مسروق"، حيث اعتبرت أن الهدف قد ألغي بشكل غير عادل، عندما كان أداء فالنسيا أفضل من ريال مدريد في الشوط الأول.

وقالت أيضاً أن نفس الشيء يحدث دائماً أمام ريال مدريد، بتدخل التحكيم في تحويل مسار المباريات الحاسمة لصالح فريق العاصمة الإسبانية على حد قول الصحيفة.

أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، انضم هو الآخر لمن قاموا بالهجوم على قرار الحكم وإلغاء هدف فالنسيا وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

النجم التشيلي نشر صورة اللقطة، وقام بالسخرية بشكل ضاحك على طريقة رسم الخطوط خلال استخدام تقنية الفيديو من أجل احتساب التسلل.

وأما صحيفة "بلازا ديبورتيفا" فقد قالت أن ما حدث كان مجرد محاولة من أجل منح ريال لقب الدوري على حساب برشلونة بدون أي خجل.

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول.